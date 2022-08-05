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Antalya'da suç örgütüne yönelik operasyonda 9 kişi yakalandı

05.08.2022 14:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da suç örgütüne yönelik operasyonda 9 kişi yakalandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde organize suç örgütüne yönelik operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince, eğlence mekanlarına gelen müşterilere fahiş fiyat uygulandığı, itiraz edenlerin darbedilerek zorla alıkonulduğu ve değerli eşyalarına el konulduğu bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.

Örgüt üyesi kadınların da arkadaşlık siteleri aracılığıyla tanıştıkları kişilere götürdükleri eğlence mekanında fahiş hesap ödettirmeye çalıştıkları belirlendi.

Gruba yönelik birçok adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 4'ü kadın 9 şüpheli, "nitelikli yağma ve suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" suçlamasıyla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından zanlılar, adliyeye sevk edildi.

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