Antalya’da sulama kanalındaki balık ölümleri endişelendiriyor

Aşağı Pazarcı ve Şelale Mahallelerini birbirinden ayıran sulama kanalında yaşanan balık ölümleri vatandaşları endişelendiriyor.

Sulama Kanalındaki balık ölümlerinin, kanala dökülen kanalizasyon ya da karışan tarım ilacından kaynaklanmış olabileceği belirtiliyor. Yıllar önce tarım arazilerinin sulanması amacıyla inşaa edilen ve günümüzde fonksiyonunu büyük ölçüde yitiren sulama kanalında son günlerde yaşanan balık ölümleri tedirginlik oluşturdu. Bölgede yaşanan balık ölümlerinin çevreden sulama kanalına dökülen kanalizasyon ya da suya karışan tarım ilaçlarından kaynaklanmış olabileceği üzerinde duruluyor. Sulama kanalının yüzeyinde ölü irili ufaklı çok sayıda balıkların kokusun da öçevreye rahatsızlık verdiği belirtildi.

