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Antalya'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda ABD uyruklu şüpheli tutuklandı

12.05.2021 19:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda ABD uyruklu şüpheli tutuklandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen operasyonda, tarihi eser niteliği bulunan 45 eser ele geçirildi, ABD'li şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı suçu kapsamında aranan ABD uyruklu K.D.B'nin ilçede bir otelde olduğunu belirledi.

Şüphelinin bulunduğu otele düzenlenen operasyonda tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 20 sikke, 2 yüzük ve çeşitli ebatlarda 23 obje ele geçirildi.

Gözaltına alınan K.D.B, karakoldaki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

Tarihi eserlerin ise Alanya Müze Müdürlüğüne teslim edildiği öğrenildi.

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