YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Antalya'da tartıştığı apartman sakini tarafından bıçaklanan yönetici öldü

Antalya'da tartıştığı apartman sakini tarafından bıçaklanan yönetici öldü

07.06.2022 15:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da tartıştığı apartman sakini tarafından bıçaklanan yönetici öldü

Antalya'da tartıştığı apartman sakini tarafından bıçakla yaralanan yönetici, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Kepez ilçesi Özgürlük Mahallesi Mithatpaşa Caddesi'ndeki bir apartmanda gürültü konusunda uyarmak için dairesine gittiği apartman sakini Necati K. tarafından bıçaklanan yönetici Osman Artan, tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Antalya Adli Tıp morguna götürülen Artan'ın cenazesi, yakınlarına teslim edildikten sonra Kurşunlu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Öte yandan gözaltına alınan Necati K, karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Dün akşam saatlerinde Kepez ilçesi Özgürlük Mahallesi Mithatpaşa Caddesi'ndeki bir apartmanda yöneticilik yapan Osman Artan, gürültü konusunda sürekli şikayet edilen birinci kattaki kiracı Necati K'yi uyarmaya gitmiş, çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Artan bıçakla yaralanmıştı. Necati K. ise polis tarafından gözaltına alınmıştı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Öğrenciler istihdam garantili lisede mezun olmadan iş teklifi alıyorÖğrenciler istihdam garantili lisede mezun olmadan iş teklifi alıyor
Tanzanya, geçici olarak kaldırdığı yaban hayvanı ihracatı yasağını yeniden uygulayacakTanzanya, geçici olarak kaldırdığı yaban hayvanı ihracatı yasağını yeniden uygulayacak
Samsunspor, teknik direktör Bayram Bektaş ile anlaşmaya vardıSamsunspor, teknik direktör Bayram Bektaş ile anlaşmaya vardı

Antalya Namaz Vakitleri 7 Haziran Salı

İmsak
03:48
Sabah
05:31
Öğle
13:01
İkindi
16:52
Akşam
20:21
Yatsı
21:57
Antalya ECZANELER
Antalya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Gaz çıkardığınızda kokusu dayanılmaz olduysa...

Gaz çıkardığınızda kokusu dayanılmaz olduysa...

Boşuna dünyanın en pahalı baharatı değil! Libidoyu uçuruyor

Boşuna dünyanın en pahalı baharatı değil! Libidoyu uçuruyor

Bu yaz imzanız olacak ferah ve etkili parfüm önerileri

Bu yaz imzanız olacak ferah ve etkili parfüm önerileri

İki kadın yarışmacının öpüşme sahnesi olay oldu

İki kadın yarışmacının öpüşme sahnesi olay oldu

Kuzey Iraklı yeni sevgilisiyle fotoğrafı sızdı! Pahalı hediyeler almış

Kuzey Iraklı yeni sevgilisiyle fotoğrafı sızdı! Pahalı hediyeler almış

Sağlık dolu saçlarınız için en iyi şampuan önerileri

Sağlık dolu saçlarınız için en iyi şampuan önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.