Antalya'da tartıştığı kişiyi aracında av tüfeğiyle vuran kişi hakim karşısında

Antalya'da tartıştığı Erdoğan Öztürk'ü otomobilinin içinde av tüfeğiyle öldürdüğü iddiasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan sanığın yargılanmasına başlandı.

4. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya tutuklu sanık Y.A.A. Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılırken, taraf avukatları ve mağdur yakınları salonda hazır bulundu.

Duruşmada söz verilen sanık Y.A.A, Erdoğan Öztürk'ün yasak ilişki yaşadığı yönünde çıkan dedikoduyu kendisinin çıkardığına inandığını belirterek, "Olay akşamı mutfakta yemek yerken evin önüne bir otomobil geldi. Mutfağın penceresinden baktığımda Erdoğan Öztürk olduğunu gördüm. O anda da babam balkonda sigara içiyordu. Erdoğan Öztürk, babama küfretmeye başladı. Ben de yatak odasında bulunan silahı alarak otomobilinin üzerine korksun diye 2 el ateş ettim. Daha sonra annemin telefonundan 155'i aradım. Sonra polisler geldi, teslim oldum." dedi.

Duruşmada tanık olarak dinlenen Batuhan Ünal, sanık Y.A.A'nın sürekli kendilerini "Sizi öldüreceğim" diye tehdit ettiğini öne sürdü.

Sanığın, kız kardeşine ait fotoğrafı ve telefon numaraları sosyal medyada paylaştığını savunan Ünal, "Benim önümü kesiyordu. Daha önce bıçak çekmişti." dedi.

- "Elinde bira şişesi vardı, onu alıp attım"

Tanık Kadir Avcı da olay günü eşi ve çocuklarıyla misafirlikten dönerken, Erdoğan Öztürk ile Nazif ağabey isimli kişiyi yol kenarında görünce aracını park ederek yanlarına gittiğini belirtti.

Erdoğan Öztürk’ün nabzını kontrol ettiğini ifade eden Avcı, "Silkeledim, Erdoğan amca diye seslendim, bir hareket vermedi. Otomobili geri viteste çalışır haldeydi. Otomobili stop ettirdim. Erdoğan Öztürk'ün elinde bira şişesi vardı, onu alıp attım." dedi.

Tanık İsmail Gökmenler ise olay yerinin karşısındaki balkonunda oturduğu esnada Erdoğan Öztürk’ün aracıyla olay yerine geldikten sonra sanığın babası H.A’ya “Biz akrabayız. Oğlun bize küfretmesin’ dedi. O esnada silah patladı." ifadelerini kullandı.

- Küfredildi iddiası

Sanık Y.A.A'nın annesi Ü.A. ise olay bir günlük bir kavganın sonucu olmadığını belirterek, 5-6 aylık bir geçmişi olduğunu belirtti.

Erdoğan Öztürk'ün yasak ilişkisi olduğu yönündeki dedikoduyu oğlunun çıkardığını iddiasıyla evlerine saldırı olduğunu iddia eden Ü.A, polis merkezine giderek Erdoğan Öztürk ve Batuhan Ünal'dan şikayetçi olduklarını anlattı.

Olay günü Aksu'da çalıştıkları sırada gelinini Erdoğan Öztürk ve Ali Öztürk'ün arayıp küfrettiğini öne süren Ü.A. "Akşam yemek yerken Y.A.A'ya iki kere telefon geldi, küfredildi. Aradan zaman geçmeden beyaz bir otomobil geldi ve aynı küfürleri yağdırdı. Oğlum Y.A.A. pencereden baktı. Oğlum 'Yapmayın' diye bağırdı. Erdoğan Öztürk, oğluma küfürler yağdırdı. Sonrasında biz banyoya kaçtık. Bir silah sesi geldi. Ancak silahı kimin ateşlediğini görmedim." diye konuştu.

Y.A.A'nın eşi F.A. ise olay günü sabah Erdoğan Öztürk'ün eşini arayarak "Neden benim lafımı çıkarıyorsun." dedikten sonra küfür edip tehditlerde bulunduğunu öne sürdü.

Erdoğan Öztürk'ün akşam 19.30 sıralarında evlerinin önüne gelerek kendisine, bebeğine ve annesine küfür edip eşimi öldüreceğini söylediğini iddia eden F.A. "Eşim, ‘Beni tahrik etmeyin, yeter artık gidin buradan' diye söylemlerde bulundu. Korktuğum için bebeğimi alıp banyoya gittim. O sırada 2 el ateş sesi duydum. Banyodan çıktığım sırada eşim yere düştü. Ne olduğunu anlamaya çalıştım. Eşime ne olduğunu sordum, konuşamadı, çok kötüydü. Sonrasında üst kattaki evimize çıktık. Polisleri arayarak evimizi bastıklarını, dışarı da ölü ya da yaralı var mı bilmediğimizi söyledik." dedi.

- "Babamın hiçbir suçu günahı yoktur"

Erdoğan Öztürk'ün oğlu Ali Öztürk ise babasının yasak ilişkisinin olmadığını savunarak, "Oraya gitmesinin tek sebebi 'Bu paylaşımları yapmasın, burada emmi dayıyız' demek içindir. Babamın hiçbir suçu günahı yoktur." diye konuştu.

Erdoğan Öztürk’ün eşi Kıymet Öztürk de tanıkların hepsinin yalan söylediğini iddia ederek, eşinin yasak ilişki dedikodusunun Y.A.A. tarafından çıkarıldığını öne sürdü.

Eşinin niyetinin "Biz dayı yeğen değil miyiz? Çocuğuna sahip ol demek" için olduğunu öne süren Kıymet Öztürk, "Kötü niyetle gitmiş olsaydı boş gitmezdi. Otomobilden dahi inmemiştir." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Kepez ilçesi Altınova Mahallesi Vadi Sokak’ta 22 Ekim 2021 tarihinde meydana gelen olayda, 07 YTP 07 plakalı otomobiliyle gelen Erdoğan Öztürk (47), Y. A.A. (38) ile evin balkonundan tartışmıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Y.A.A’nın av tüfeğiyle ateş etmesi üzerine Öztürk, araç içinde kafasından ve göğsünden vurularak hayatını kaybetmişti.

