YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Antalya'da tartıştığı komşu esnafı vurarak öldüren zanlı polise teslim oldu

Antalya'da tartıştığı komşu esnafı vurarak öldüren zanlı polise teslim oldu

05.09.2022 13:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da tartıştığı komşu esnafı vurarak öldüren zanlı polise teslim oldu

Antalya'da tartıştığı komşu esnafı vurarak öldüren zanlı polise teslim oldu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, arkadaşı olan komşu esnafı silahla vurarak öldüren şüpheli gözaltına alındı.

Ilıca Mahallesi Kumköy Turizm çarşısında esnaf M.T.Y. ile aynı sokakta butik işleten arkadaşı Mustafa Köse arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından Köse'yi konuşmak bahanesiyle iş yerinin 200 metre uzağına çağıran M.T.Y, esnaf arkadaşına silahla ateş etti.

Yakınında bulunan otelin güvenlik bölümüne giderek, vurduğu arkadaşı için ambulans ve güvenlik ekibinin çağrılmasını isteyen M.T.Y, silahıyla jandarmaya teslim oldu.

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Mustafa Köse, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Öte yandan, Mustafa Köse'nin aynı çarşının bir arka sokağında uzun yıllardır butik işlettiği, bir süre önce iş yerini kapatarak arkadaşı olduğu belirtilen M.T.Y'nin butiğinin bulunduğu sokakta butik devraldığı öğrenildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Antalya'da 3 bin 331 parça tarihi eser ele geçirildiAntalya'da 3 bin 331 parça tarihi eser ele geçirildi
Futbol: Spor Toto 1. LigFutbol: Spor Toto 1. Lig
Batman'da yelken kanadın düşmesi sonucu hayatını kaybeden 1'i emekli 2 asker için törenBatman'da yelken kanadın düşmesi sonucu hayatını kaybeden 1'i emekli 2 asker için tören
Anahtar Kelimeler:
cinayet antalya Esnaf Manavgat silah

Antalya Namaz Vakitleri 5 Eylül Pazartesi

İmsak
05:01
Sabah
06:24
Öğle
13:01
İkindi
16:37
Akşam
19:28
Yatsı
20:45
Antalya ECZANELER
Antalya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Hareket edemiyor hatta oturamıyordu! 100 kiloluk tümör çıktı

Hareket edemiyor hatta oturamıyordu! 100 kiloluk tümör çıktı

Türkiye’de öğretmendi! Amerika’da tır şoförü oldu

Türkiye’de öğretmendi! Amerika’da tır şoförü oldu

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlar

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlar

Köpeğini cinsel ilişkiye zorladı! Savunması ‘pes’ dedirtti

Köpeğini cinsel ilişkiye zorladı! Savunması ‘pes’ dedirtti

Kanlar içinde kaldı! Saldırganı görenler şaşkına döndü

Kanlar içinde kaldı! Saldırganı görenler şaşkına döndü

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.