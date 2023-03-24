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Antalya'da telefonla dolandırıcılık yapan şüpheli tutuklandı

24.03.2023 15:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da kendini hakim, savcı ve polis olarak tanıtıp 2 milyon 810 bin lira dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Müşteki M.U. telefonda kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan kişilerin bir operasyonda kimlik bilgilerine ulaştıklarını söyleyerek baskı kurduğunu ve söylenen banka hesaplarına 2 milyon 810 bin lira gönderdiğini belirterek polise başvurdu.

Şikayet üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Bu sırada şüpheliler tekrar müştekiyi telefonla arayıp operasyon kapsamında evini satması ve buradan gelecek parayı kendilerine teslim etmesini istedi.

Bunun üzerine planı uygulayan ekipler, tapu müdürlüğündeki yerini aldı. Müşteki M.U. kendisine ait daireyi 148 bin dolara satacağı sırada şüpheli İ.H.G. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
antalya dolandırıcılık

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