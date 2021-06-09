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Antalya'da temizlik işçisi bulduğu altınları polise teslim etti

09.06.2021 22:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da temizlik işçisi bulduğu altınları polise teslim etti

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde belediyede temizlik görevlisi olarak çalışan işçi, yol kenarında bulduğu 80 bin lira değerindeki altını ilçe emniyet müdürlüğüne teslim etti.

Gazipaşa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli Mahmut Şahin, Yeni Mahalle'de yol kenarında temizlik yaptığı sırada bir çanta içerisinde 80 bin lira değerinde altın buldu.

Şahin, çantayı ilçe emniyet müdürlüğüne giderek teslim etti.

Gazipaşa Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz'ın teşekkür ettiği temizlik işçisi Şahin, vatandaşlık görevini yerine getirdiğini söyledi. Daha önce de para bulduğunu ve polise teslim ettiğini ifade eden Şahin, helal kazanç peşinde koştuğunu dile getirdi.

Belediye Başkanı Yılmaz da belediye işçisinin yaptığı davranışın kendisini gururlandırdığını kaydetti.

Öte yandan polis ekiplerinin çantanın sahibi kadını tespit ederek altınları sahibine verdiği öğrenildi.

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