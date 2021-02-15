Antalya'da TGB üyelerinden Gara'da 13 vatandaşı şehit eden terör örgütü PKK'ya tepki

Antalya'da Türkiye Gençlik Birliği (TGB) üyesi grup, Irak'ın Gara bölgesinde 13 Türk vatandaşını şehit eden terör örgütü PKK'ya tepki gösterdi.

Şarampol Caddesi devamındaki Kapalı Yol'da toplanan TGB üyeleri, "Kahrolsun PKK-HDP", "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" yazılı pankart açtı.

Türk bayrağı taşıyan grup, şehit edilen Türk vatandaşları için saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı okudu. Saygı duruşunda bulunanlara ve İstiklal Marşı'nı okuyanlara çevredekiler de eşlik etti.

Antalya Valiliğince 3 Şubat'ta alınan 15 gün süreli basın açıklaması yasağı nedeniyle TGB İl Başkanı Nilay Güven, yazılı açıklama yaptı.

Güven, Gara'da terör örgütü PKK tarafından haince öldürülen 13 şehit için toplandıklarını belirtti.

"Terör örgütünün siyasi uzantılarını ne mecliste ne de bu topraklarda barındırmayacağız." ifadesini kullanan Güven, şunları kaydetti:

"ABD'nin piyonu PKK ve HDP'nin son çırpınışlarını görmekteyiz. Bu kalleş saldırı, kaçacak deliklerinin kalmadığını bizlere bir kez daha göstermiştir. HDP'nin, PKK'nın ve ortaklarının sonu gelmiştir. Diyarbakır'da analarımız başka anaların yüreği yanmasın diye amansız bir mücadele veriyor. Kahraman Mehmetçik sınır ötesinde ve topraklarımızda PKK'ya soluk aldırmıyor. Türk milleti, genciyle, yaşlısıyla, işçisiyle devletinin ve polisinin her daim bir adım arkasında birleşiyor. 'Katil Polis' diyenlere, 'Katil devlet' diyenlere, PKK’nın adına kılıf uydurup HDP ile iş birliği peşinde koşanlara buradan bir kere daha sesleniyoruz.

Türk devleti, topuyla, tüfeğiyle, milletiyle PKK ile iş birliği yapanların üzerine gitmektedir. PKK'nın başına yıkılan mağaralar, terör yuvası olan HDP binalarına yapılan operasyonlar bu gerçeği bizlere bir kez daha göstermektedir."

