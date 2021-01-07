YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Antalya’da tıra arkadan çarpan otomobildeki yolcu hayatını kaybetti

Antalya’da tıra arkadan çarpan otomobildeki yolcu hayatını kaybetti

ANTALYA HABERLERİ  | 07.01.2021 10:30 | Son Güncelleme

Antalya’nın Serik ilçesinde, tıra arkadan çarpan lüks otomobilde bulunan genç hayatını kaybetti.Kaza, saat gece 00.00 sıralarında Antalya’nın Serik ilçesi D-400 karayolu dikmen kavşağı alt geçidinde meydana geldi.

Antalya’nın Serik ilçesinde, tıra arkadan çarpan lüks otomobilde bulunan genç hayatını kaybetti.
Kaza, saat gece 00.00 sıralarında Antalya’nın Serik ilçesi D-400 karayolu dikmen kavşağı alt geçidinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Antalya’dan Manavgat istikametine giden tıra, aynı istikamette seyir halinde olan İ.K. idaresindeki 34 DC 5895 plakalı BMW marka otomobil arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile otomobil tırın altına girdi. Aynı istikamette seyir halinde olan sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobil sürücüsü kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken aynı araç içerisinde bulunan Sergen Altıntaş sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Tır şoförü ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken, polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Dünyanın en güzel 100 yüzü belli oldu Dünyanın en güzel 100 yüzü belli oldu
Demir çelik fabrikası işçi çıkarmayacağını taahhüt ettiDemir çelik fabrikası işçi çıkarmayacağını taahhüt etti
1/

Antalya Namaz Vakitleri 7 Ocak Perşembe

İmsak
06:38
Sabah
08:04
Öğle
13:08
İkindi
15:42
Akşam
18:03
Yatsı
19:23

Antalya Nöbetçi Eczaneler 7 Ocak Perşembe

Akar Eczanesi
Muratpasa
Berkay Eczanesi
Muratpasa
Evrim Eczanesi
Muratpasa
Fener Eczanesi
Muratpasa
Gizem Eczanesi
Muratpasa
İlknur Eczanesi
Muratpasa
Akyıldız Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.