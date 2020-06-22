Antalya'da toptancı halinde çıkan yangın hasara neden oldu

Antalya'nın Kumluca ilçesinde toptancı halinin ardiyesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kumluca Meyve ve Sebze Toptancı Hali'ndeki ardiyede henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Hal çalışanlarının ihbarıyla olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve ambulans ekibi sevk edildi.

İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle ardiyedeki plastik kasalar kullanılamaz hale geldi.

Yoğun dumandan etkilenen hal çalışanlarına sağlık ekipleri müdahale etti.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışmalar sürüyor.

