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Antalya'da trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

AA AA
26.01.2024 11:00 | Son Güncelleme:
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Antalya'nın Kumluca ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

A.Ç'nin kullandığı 07 AGD 320 plakalı otomobil, Kumluca-Finike kara yolu Obalar kavşağında, kırmızı ışıkta duran K.T. idaresindeki 07 RAM 53 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Kazada, sürücüler A.Ç. ve K.T. ile 07 RAM 53 plakalı otomobildeki Selçuk Taşkıran (45) yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan Taşkıran müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Hafif yaralanan sürücü A.Ç, tedavisinin ardından gözaltına alındı.

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Anahtar Kelimeler:
antalya Kumluca kaza

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