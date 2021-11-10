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Antalya'da trafik kazasında ölen çocuğun cenazesi ailesine teslim edildi

10.11.2021 10:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da trafik kazasında ölen çocuğun cenazesi ailesine teslim edildi

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde özel halk otobüsünün çarpması sonucu yaşamını yitiren ortaokul öğrencisi Eren Arıcan'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumundan yakınlarınca teslim alındı.

Eren Arıcan'ın (12) cenazesinin Antalya Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsi işlemleri tamamlandı. Baba Barış ile annesi ve kardeşleri, Arıcan'ın cenazesini teslim aldı.

Cenazenin, Uncalı Mahallesi'ndeki Uluç Mezarlığı'nda toprağa verileceği belirtildi.

Konyaaltı ilçesi Siteler Mahallesi Emniyet Caddesi üzerinde, Yusuf T. yönetimindeki 07 AU 0405 plakalı özel halk otobüsünün kavşakta yolun karşısına geçmeye çalışırken çarptığı Ayten Çağıran Ortaokulu öğrencisi Eren Arıcan, hayatını kaybetmişti.

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trafik kazası antalya

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