Antalya'da tramvayın çarptığı yaya hayatını kaybetti

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde tramvayın çarptığı yaya yaşamını yitirdi.

Aspendos Bulvarı'ndaki tramvay hattından karşıya geçmek isteyen Bülent Evelek'e (30) tramvay çarptı.

Vatandaşların ihbarıyla kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Evelek'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Yufka dükkanı işlettiği öğrenilen Evelek'in cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu morgundaki işlemlerin ardından toprağa verilmek üzere Korkuteli ilçesine götürüldü.



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