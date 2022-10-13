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Antalya'da tramvayın çarptığı yaya hayatını kaybetti

13.10.2022 16:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da tramvayın çarptığı yaya hayatını kaybetti

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde tramvayın çarptığı yaya yaşamını yitirdi.

Aspendos Bulvarı'ndaki tramvay hattından karşıya geçmek isteyen Bülent Evelek'e (30) tramvay çarptı.

Vatandaşların ihbarıyla kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Evelek'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Yufka dükkanı işlettiği öğrenilen Evelek'in cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu morgundaki işlemlerin ardından toprağa verilmek üzere Korkuteli ilçesine götürüldü.

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trafik kazası cenaze tramvay

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