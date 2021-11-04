Antalya'da tur otobüsüyle çarpışarak kanala düşen otomobilin sürücüsü yaralandı

Antalya'da tur otobüsüyle çarpışarak sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kepez ilçesi Ayanoğlu Mahallesi Düden Caddesi'nde Hülya Şahin (31) idaresindeki 07 AIC 637 plakalı otomobil, Murat İnan yönetimindeki 07 SN 511 plakalı tur otobüsüyle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil, yolun solundaki demir bariyerleri aşarak sulama kanalına düştü.

Yaralanan sürücü Şahin, çevredekiler tarafından otomobilden çıkarıldı.

Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza sırasında tur otobüsünde yolcu olmadığı belirtildi.

Otobüs sürücüsü Murat İnan, AA muhabirine, kendisinin hastane yönünden, diğer sürücünün ise yolun alt kısmından geldiğini belirterek, "Çok süratli geliyordu. Fren yaptım ama kurtaramadım." iddiasında bulundu.

