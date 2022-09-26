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Antalya'da turistin çantasını çalan 2 kapkaç zanlısı tutuklandı

26.09.2022 10:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da turistin çantasını çalan 2 kapkaç zanlısı tutuklandı

Antalya'nın Serik ilçesinde turistin çantasını kapkaç yöntemiyle çaldıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Belek Mahallesi Selanik Parkı'nda yürüyen Endonezyalı Made Dewi S'nin (39) çantasının çalındığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Bölgedeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, turistin çantasını O.A. ve H.G'nin kapkaç yöntemiyle çaldığını tespit etti. Ekipler, şüphelileri çaldıkları çantayla yakaladı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Çantası teslim edilen turist, polislere teşekkür etti.

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Anahtar Kelimeler:
Serik kapkaç

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