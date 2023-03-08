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Antalya'da tütün kaçakçılığı yaptığı iddia edilen zanlı yakalandı

08.03.2023 07:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bu kişinin minibüsünde 480 kilogram kaçak tütün ve çeşitli malzeme ele geçirildi

Antalya'da tütün kaçakçılığı yaptığı öne sürülen zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Kepez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, R.O'nun Adana'dan temin ettiği kaçak makaron (filtreli sigara kağıdı) ve tütünleri minibüsüyle Antalya'ya getirip piyasaya süreceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Minibüsü durdurup arayan ekipler, 875 bin boş makaron, 480 kilogram kaçak tütün, 96 manuel sigara doldurma makinesi, 550 bin sigara sarma kağıdı, 89 bin sigara paketleme ambalajı, 32 bin lira suçtan elde edilen para ele geçirdi.

Gözaltıra alınan R.O'nun jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
antalya jandarma operasyon

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