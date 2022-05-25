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Antalya'da uçuruma yuvarlanan traktörün sürücüsü öldü

25.05.2022 14:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da uçuruma yuvarlanan traktörün sürücüsü öldü

Antalya'nın Manavgat ilçesinde uçuruma yuvarlanan traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

Hüseyin Ünal'ın (76) kullandığı 07 L 5418 plakalı traktör, Gebece Mahallesi Azak mevkisinde yaklaşık 300 metrelik uçuruma yuvarlandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibi, traktör sürücüsünün yaşamını yitirdiğini belirledi.

Yapılan incelemenin ardından Ünal'ın cenazesi, Manavgat Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Ünal'ın traktörüyle yayladaki evine giderken kaza yaptığı öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
antalya Manavgat

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