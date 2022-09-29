Antalya'da üniversite öğrencisi Azra'yı öldüren hükümlü cezaevinde intihar etti

DİYARBAKIR (AA) - Antalya'da kayıp olarak aranırken ormanlık alanda cesedi bulunan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu'nu öldüren ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Mustafa Murat Ayhan, Diyarbakır 1 No'lu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda intihar etti.

Üniversite öğrencisi Haytaoğlu'nu öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu yargılanan ve Antalya 11. Ağır Ceza Mahkemesince 30 Mayıs'ta görülen karar duruşmasında "nitelikli kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "cinsel saldırı"dan da 16 yıl hapis cezası verilen Ayhan, hükümlü bulunduğu Diyarbakır 1 No'lu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kaldığı tek kişilik odada dün akşam intihar girişiminde bulundu.

Ayhan, hastaneye kaldırılırken yaşamını yitirdi.

- Olay

Akdeniz Üniversitesi öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu'dan 28 Temmuz 2021'den itibaren haber alamayan ailesi, durumu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bildirmiş, genç kızın cesedi Varsak'taki ormanlık alanda gömülmüş halde bulunmuştu. Gözaltına alınan Mustafa Murat Ayhan, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanmış, yargılandığı Antalya 11. Ağır Ceza Mahkemesince ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.



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