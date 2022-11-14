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Antalya’da uyuşturucu operasyonlarında 14 tutuklama

14.11.2022 15:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’da 07-13 Kasım arasında gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan, 133 kişiden, 14’ü tutuklandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 07 Kasım-13 Kasım tarihleri arasında yürüttükleri 116 uyuşturucu operasyonunda 133 kişiyi yakaladı. 119 kişi yapılan yasal işlemlerin ardından serbest bırakılırken, 14’ü tutuklandı.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada; 1) kilo 989,93 gram esrar, 178,35 gram eroin, 0,30)gram kokain, 218 gram metamfetamina 1,05 gram 86 adet A4) dentetik kannabinoid, 4 bin 876 adet sentetik ecza, 251 adet ecstasy, 2 kök kenevir bitkisi, 71bin 695 TL, 195 Euro, 4 adet hassas terazi, 1 adet tabanca ve 662 adet fişek ele geçirildi.

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Anahtar Kelimeler:
uyuşturucu

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