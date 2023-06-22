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Antalya'da uyuşturucu operasyonlarında 79 şüpheli yakalandı

22.06.2023 08:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 79 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya'da uyuşturucu operasyonlarında 79 şüpheli yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, gelen ihbarlar üzerine uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik çalışmalar gerçekleştirdi.

Son bir hafta içerisinde düzenlenen operasyonlarda, 17 kilogram 362 gram esrar, 18 gram skunk, 196 gram metamfetamin, 105 gram bonzai, 2 bin 769 kök kenevir, 12 sikke, 1 tabanca, 1 av tüfeği, 13 fişek, sahte para, 200 bin TL ve çok sayıda tütün ile elektronik sigara ele geçirildi.

Ekipler, 46 uyuşturucu ve kaçakçılık olayına müdahale ederek, 79 şüpheliyi yakaladı.

Şüpheliler hakkında adli işlem yapıldı.

Ayrıca düzenlenen operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 638 şüpheli de gözaltına alındı.

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