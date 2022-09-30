Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İlçe Jandarma Komutanlığı ile Bozova Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen şüphelinin adresine operasyon düzenledi.

Operasyonda, 30 kök Hint keneviri, 28 kök skunk bitkisi ve 150 gram kubar esrar ele geçirildi. Jandarma ekipleri şüpheli İ.S'yi gözaltına aldı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz