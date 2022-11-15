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Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 12 şüpheli yakalandı

15.11.2022 08:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 12 zanlı gözaltına alındı.

Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 12 şüpheli yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Alanya Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, ilçede uyuşturucu ticareti yapan şüphelilerin yakalanması için harekete geçti.

Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda esrar, sentetik uyuşturucu, hassas terazi ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 15 bin 400 lira ile 50 avro ele geçirildi.

Narkotim Sokak Büro Amirliği ekiplerinin de destek verdiği operasyonda, 12 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
antalya Gözaltı uyuşturucu

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