Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 15 şüpheli yakalandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 15 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Alanya ilçesi ve mahallelerinde belirlenen adreslerde 15 şüpheli yakalandı, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ile 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Öte yandan operasyon anları jandarma ekiplerince görüntülendi.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz