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Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 15 şüpheli yakalandı

02.12.2021 10:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 15 şüpheli yakalandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 15 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Alanya ilçesi ve mahallelerinde belirlenen adreslerde 15 şüpheli yakalandı, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ile 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Öte yandan operasyon anları jandarma ekiplerince görüntülendi.

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Anahtar Kelimeler:
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