YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

23.08.2022 09:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Döşemealtı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ekşili Mahallesi'nde Hint keneviri yetiştirildiği ve uyuşturucu imal edildiği yönündeki bilgiler üzerine çalışma başlattı.

Şüpheliler Ş.G, İ.G. ve S.Y'nin arazilerinde yapılan aramada, 26 kök Hint keneviri, 10 gram kubar esrar ile bir ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Antalya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandıAntalya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı
Bursa'da sağanak hayatı olumsuz etkilediBursa'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi
GÜNCELLEME - Çanakkale'de yengesini silahla öldüren 14 yaşındaki çocuk tutuklandıGÜNCELLEME - Çanakkale'de yengesini silahla öldüren 14 yaşındaki çocuk tutuklandı
Anahtar Kelimeler:
antalya Şüpheli Döşemealtı uyuşturucu hint keneviri kubar esrar

Antalya Namaz Vakitleri 23 Ağustos Salı

İmsak
04:47
Sabah
06:14
Öğle
13:05
İkindi
16:47
Akşam
19:47
Yatsı
21:07
Antalya ECZANELER
Antalya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

NASA uzmanları bir araya geliyor! UFO gizemi çözülecek mi?

NASA uzmanları bir araya geliyor! UFO gizemi çözülecek mi?

Transparan kıyafetiyle konsere gitti! “Mahrem yerlerini...”

Transparan kıyafetiyle konsere gitti! “Mahrem yerlerini...”

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Canlı yayında tacize uğradı! İzleyicileri uyarınca fark etti

Canlı yayında tacize uğradı! İzleyicileri uyarınca fark etti

Küçücük ihmal sonu oluyordu! Ölümden böyle kurtuldu

Küçücük ihmal sonu oluyordu! Ölümden böyle kurtuldu

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.