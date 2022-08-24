Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İlçe Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Timi ile Merkez Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede uyuşturucu temini ve satışı yapan kişilere yönelik çalışma başlattı.
Örnek Mahallesi'nde bir otomobilde yapılan aramada çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi. Operasyonda H.P, D.Ö, Y.Ş. ve B.Ş. gözaltına alındı.
Şüphelilerden Y.Ş'nin "uyuşturucu kullanma" suçundan aranma kaydının bulunduğu tespit edildi.
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