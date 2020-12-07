YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Antalya'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı

Antalya'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı

ANTALYA HABERLERİ  | 07.12.2020 18:08 | Son Güncelleme

Antalya'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı

Antalya'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüpheliler S.S, M.A. ve O.K'nin kara yoluyla kente uyuşturucu getireceği bilgisi üzerine harekete geçti.

Şüphelilerin bulunduğu otomobili durduran polisler, narkotik dedektör köpeği "Çaki" yardımıyla araçta arama yaptı.

Köpeğin tepki vermesiyle aracın gizli bölmesine saklanmış 3 kilogram eroin ele geçirildi.

Gözaltına alınan S.S, M.A. ve O.K, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İşte bağışıklık sistemini güçlendirmenin formülü!İşte bağışıklık sistemini güçlendirmenin formülü!
Servis otobüsü kaza yaptı! Yaralılar varServis otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var

Antalya Namaz Vakitleri 7 Aralık Pazartesi

İmsak
06:24
Sabah
07:50
Öğle
12:54
İkindi
15:26
Akşam
17:48
Yatsı
19:08

Antalya Nöbetçi Eczaneler 7 Aralık Pazartesi

Ali Berk Eczanesi
Muratpasa
Kaya Eczanesi
Muratpasa
Naz Eczanesi
Muratpasa
Oruç Eczanesi
Muratpasa
Tokuçoğlu Eczanesi
Muratpasa
Vitamin Eczanesi
Muratpasa
Emek Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.