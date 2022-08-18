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Antalya'da "Uzay Macerası" teması işlenen kum heykeller ilgi görüyor

18.08.2022 12:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bu yıl 17'ncisi düzenlenen Kum Heykel Festivali'nin direktörü Cem Karaca: - "Yeni temayla kapılarımızı açtığımız mayıs ayından itibaren yerli ve yabancı 50 binden fazla ziyaretçiyi ağırladık"

BEKİR BEKTAŞ - Antalya'da bu yıl 17'ncisi "Uzay Macerası" temasıyla düzenlenen Kum Heykel Festivali, yeni temasıyla kapılarını açtığı mayıstan bu yana 50 binden fazla ziyaretçiyi ağırladı.

Lara Halk Plajı'ndaki festival alanında yer alan 150'den fazla heykel, yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

25 heykeltıraşın 10 bin ton nehir kumu kullanarak yaptığı heykeller arasında "Yuri Gagarin", "Apollo 11 ve Neil Armstrong", "Hubble Uzay Teleskobu" ile "Mars'ta kolonileşme"yi konu edinen kum heykeller yer alıyor.

Sergi, geceleri özel aydınlatmalar ve temaya uygun müziklerle ziyaretçilere keyifli anlar yaşatıyor.

Festival alanını gezenler, uzay temasının işlendiği heykellerin yanı sıra uzay temalı Star Trek, Star Wars gibi kült filmlerden esinlenerek yapılan heykelleri de görme fırsatı buluyor.

- Ziyaretçi sayısı 50 bini aştı

Festival direktörü Cem Karaca, AA muhabirine, insanlığın uzayla ilgilendiği ilk dönemlerden başlayarak gelinen süreci kum heykellerle anlattıklarını söyledi.

Karaca, alanda belirledikleri güzergahı takip eden bir ziyaretçinin Galileo'nun uzay gözlemlerinden Leonardo Da Vinci'nin çizimlerine, Hezarfen Ahmed Çelebi'nin uçma denemesinden SpaceX Dragon 2 Uzay Kapsülü'nün birebir kumdan replikasına kadar insanlığın uzaya ilgisine kum heykeller aracılığıyla şahitlik edebileceğini aktardı.

Sergi alanında temaya uygun müziklerle atmosferin desteklendiğini, geceleri ise aydınlatmalarla sıra dışı bir ortam oluştuğunu ifade eden Karaca, alandaki ekranlardan heykellerin yapım aşamalarının da izlenebildiğini belirtti.

Sergide yer alan teleskoplarla gündüz güneş, geceleri ise ay ve gök cisimlerinin gözleminin yapıldığını anlatan Karaca, ekstra bir ücret talep etmedikleri bu etkinlikle ziyaretçilerin uzaya ilgisini artırmayı amaçladıklarını dile getirdi.

Festival alanının yeni temasıyla beğenildiğine dikkati çeken Karaca, "Yeni temayla kapılarımızı açtığımız mayıs ayından itibaren yerli ve yabancı 50 binden fazla ziyaretçiyi ağırladık. Misafirlerimiz ağırlıklı olarak Rusya, Almanya ve Orta Doğu ülkelerinden gelen turistlerden oluşuyor. Bunun yanı sıra yerli misafirlerimiz de yoğun ilgi gösteriyor." diye konuştu.

- "Mars Togg" yoğun ilgi görüyor

Uzay konulu kült filmlerden esinlenerek yapılan heykellerin ziyaretçilerin en çok fotoğraf çektirmeyi tercih ettikleri eserler arasında yer aldığını belirten Karaca, "Bizi en çok gururlandıran şeylerden biri de henüz üretim aşamasında olan yerli arabamız Togg'a ithafen bir gün uzayda da görmek temennisiyle yaptığımız 'Mars Togg' adlı uzay aracı heykelimiz de çok ilgi gören heykellerimiz arasında yer alıyor." dedi.

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