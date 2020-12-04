YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Antalya’da vaka artışı yüzde 100’e ulaştı

Antalya’da vaka artışı yüzde 100’e ulaştı

ANTALYA HABERLERİ  | 04.12.2020 09:59 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Antalya İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür’le video konferans aracılığıyla bir araya geldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Antalya İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür’le video konferans aracılığıyla bir araya geldi. Görüşme sonrası sosyal medya hesabından açıklama yapan Koca, “Antalya’da vaka artışı yüzde 100, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 71” dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hatay, Antalya, Trabzon ve Diyarbakır il sağlık müdürleriyle video konferans yöntemiyle bir araya geldi. Görüşmeden sonra sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Koca, "Ayrı ayrı yaptığımız online toplantılarda, bu illerin durumlarını değerlendirdik. Yüksek risk devam ediyor" dedi.
Paylaşımının devamında, illerdeki vaka artışına ve yoğun bakım doluluk oranlarına değinerek, şu ifadeleri kullandı: "Son bir haftada Hatay’da vaka artışı yüzde 100, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 70, Antalya’da vaka artışı yüzde 100, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 71, Trabzon’da vaka artışı yüzde 50, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 75, Diyarbakır’da sabit artış var, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 70. Bütün kurumlarımızla seferberlik zamanı. Sağlık çalışanlarının üzerindeki yükü azaltalım. Mücadele güç birliği ile kazanılır"

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İşte bağışıklık sistemini güçlendirmenin formülü!İşte bağışıklık sistemini güçlendirmenin formülü!
Elli yaş üstü dört kadından biri şikayetçiElli yaş üstü dört kadından biri şikayetçi
1/

Antalya Namaz Vakitleri 4 Aralık Cuma

İmsak
06:22
Sabah
07:47
Öğle
12:52
İkindi
15:26
Akşam
17:48
Yatsı
19:08

Antalya Nöbetçi Eczaneler 4 Aralık Cuma

Gizem Eczanesi
Muratpasa
Mira Eczanesi
Muratpasa
Serpil Eczanesi
Muratpasa
Türker Eczanesi
Muratpasa
Yalçıner Eczanesi
Muratpasa
Yeni Hayat Eczanesi
Muratpasa
Barış Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.