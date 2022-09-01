YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Antalya'da valizde 550 gram kokain ele geçirildi

Antalya'da valizde 550 gram kokain ele geçirildi

01.09.2022 14:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da valizde 550 gram kokain ele geçirildi

Antalya'da valizde 550 gram kokain ele geçirildi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde valizinde 550 gram kokain ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Manavgat'tan Mardin'e uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki çalışmanın ardından Asayiş Şubesi JASAT timleri ve Manavgat Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri operasyon düzenledi.

Otobüs terminalinde bekleyen şüpheli S.A'nın valizinde arama yapan ekipler, 550 gram kokain ele geçirdi.

Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
2022 Serbest Dalış Outdoor Türkiye Şampiyonası Antalya'da başladı2022 Serbest Dalış Outdoor Türkiye Şampiyonası Antalya'da başladı
Yerli elektrikli otobüsler, TEKNOFEST'in ilk gününde 9 bin 500 yolcu taşıdıYerli elektrikli otobüsler, TEKNOFEST'in ilk gününde 9 bin 500 yolcu taşıdı
Kayseri'de darbedilen polis memurundan açıklama:Kayseri'de darbedilen polis memurundan açıklama:
Anahtar Kelimeler:
antalya Manavgat uyuşturucu valiz operasyon yolcu

Antalya Namaz Vakitleri 1 Eylül Perşembe

İmsak
04:57
Sabah
06:21
Öğle
13:02
İkindi
16:41
Akşam
19:34
Yatsı
20:52
Antalya ECZANELER
Antalya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Doğurup yeniden içine koyulan bebeğini bir kez daha doğurdu!

Doğurup yeniden içine koyulan bebeğini bir kez daha doğurdu!

Bugün o kadar haklısınız ki... Egonuzu bastırmanız gerekebilir

Bugün o kadar haklısınız ki... Egonuzu bastırmanız gerekebilir

Yağ derdine son! Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak...

Yağ derdine son! Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak...

Herkes afiyetle tüketiyor... Her lokma adım adım ölüme götürüyor

Herkes afiyetle tüketiyor... Her lokma adım adım ölüme götürüyor

Canlı yayında gösterdiğinde şoke olmuşlardı! “Cinsel hayatım..."

Canlı yayında gösterdiğinde şoke olmuşlardı! “Cinsel hayatım..."

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.