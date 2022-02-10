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Antalya'da vatandaşlar TURKOVAC aşısına ilgi gösteriyor

10.02.2022 17:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da vatandaşlar TURKOVAC aşısına ilgi gösteriyor

Antalya İl Sağlık Müdürü İsmail Başıbüyük, kentte yerli aşı TURKOVAC uygulamasının sürdüğünü belirterek, şu ana kadar herhangi bir yan etkiye rastlanmadığını söyledi.

Başıbüyük, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yerli aşının uygulanmaya başladığını hatırlattı.

Vatandaşların TURKOVAC'a ilgi gösterdiğini ifade eden Başıbüyük, toplumda yerli ve milli olması nedeniyle onu bekleyen bir kesim olduğunu, bu kişilerin hızlı bir şekilde hastaneye başvurarak aşı olmaları gerektiğini vurguladı.

TURKOVAC'ın birinci ve ikinci doz ile hatırlatma dozu şeklinde uygulandığına dikkati çeken Başıbüyük, "TURKOVAC aşısı olan vatandaşlarda sıkıntı oluşturabilecek yan etkiyle karşılaşmadık." dedi.

TURKOVAC'ın hatırlatma dozu olarak önemli bir koruyuculuk sağladığına işaret eden Başıbüyük, "Omicron varyantının etkisinden kurtulmak için hatırlatma dozları çok önemli. Yoğun bakımda yatanların çoğu hatırlatma dozunu yaptırmamışlardan oluşuyor. Hatırlatma dozu yaptıranların hastane yatışları ve ölüm oranlarında ciddi azalma sağlıyor." ifadelerini kullandı.

Halil Deveci (66) isimli vatandaş ise hatırlatma dozu olarak TURKOVAC'ı tercih ettiğini söyledi. Deveci, yerli aşıyı güvenilir bulduğunu ve çevresindeki herkese tavsiye ettiğini belirtti.

60 yaşındaki çiftçi Ahmet Kızıl ise TURKOVAC aşısı olmak için Gazipaşa ilçesinden 4 kişi Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne geldiğini dile getirdi. Türk hekimlerine güvendiğini vurgulayan Kızıl, TURKOVAC aşısı yapıldığı için gurur duyduğunu dile getirdi.

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