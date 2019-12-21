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Antalya'da yabancı gelinler en iyi Türk kahvesini yapmak için yarıştı

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 21.12.2019 14:31 | Son Güncelleme

Manavgat ilçesinde yaşayan yabancı uyruklu kadınlara yönelik "Kırk Yılın Hatırına Yarışsana" adlı kahve pişirme yarışması düzenlendi

Antalya'da, Manavgat Yaşam ve Kültür Derneğince (MAYDER) düzenlenen "Kırk Yılın Hatırına Yarışsana" adlı yarışmada yabancı gelinler en iyi Türk kahvesini yapmak için hünerlerini sergiledi.

Manavgat Belediyesinin desteğiyle bir otelde düzenlenen etkinlikte, yabancı gelinler, Türk halk oyunları oynadı, sema gösterisi yaptı, Türkçe şarkılar seslendirdi.

Yarışmanın jürisinde, Kaymakam Mustafa Yiğit, Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, İl Göç İdaresi Müdürü Gözde Özkorul ve CHP İlçe Başkanı Aliye Coşar yer aldı.

Etkinlikte yabancı gelinler, ocağın başına geçip en iyi Türk kahvesini pişirmek için mücadele etti. Jüri üyelerinin değerlendirmesine göre, Litvanyalı Egle Gök birinci, Rus Oksana Altıkardeş ikinci ve Moldovalı Ala Altınnal üçüncü oldu. Birinci olan yarışmacıya kahve fincanı hediye edildi.

Kaymakam Yiğit, bu tür etkinliklerin özellikle yabancı misafirlerin kaynaşması için önemli olduğunu ifade etti. Etkinliğin renkli görüntülere sahne olduğunu belirten Yiğit, "Yarışmayı 10 üzerinden değerlendirdik, en yükseği 8, en düşüğü 6 aldı. Ortalamanın üzerine geçtiler." dedi.

Başkan Sözen ise ilçenin önemli bir turizm merkezi olduğunu, sosyal hayata katkı yapan bu tür etkinlikleri önemsediklerini aktardı.

Yarışmanın birincisi Litvanyalı Egle Gök ise 10 yıldır Manavgat'ta yaşadığını, sürekli misafirlere ve eşine Türk kahvesi yaptığını söyledi.

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Antalya Manavgat Türk Kahvesi yabancı gelin yarışma

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