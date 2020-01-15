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  4. Antalya’da Yabancılar Meclisi kuruldu

Antalya’da Yabancılar Meclisi kuruldu

ANTALYA HABERLERİ  | 15.01.2020 11:27 | Son Güncelleme

Antalya’nın en kalabalık ilçelerinden Muratpaşa’da yaşayan yerleşik yabancılar, Muratpaşa Belediyesi’nin desteğiyle Yabancılar Meclisi’ni kurdu.

Antalya’da Yabancılar Meclisi kuruldu

Antalya’nın en kalabalık ilçelerinden Muratpaşa’da yaşayan yerleşik yabancılar, Muratpaşa Belediyesi’nin desteğiyle Yabancılar Meclisi’ni kurdu. İlk toplantısını Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezleri’nde (ASSİM) gerçekleştiren meclisin başkanlığına ise 25 yıldır Türkiye’de yaşayan Beate Göktekin seçildi.
İçişleri Bakanlığı verilerine göre 94 bin 168 yabancının yaşadığı Antalya’da, kentin 500 bine yaklaşan nüfusuyla en kalabalık ilçelerinden Muratpaşa’da ‘Yabancılar Meclisi’ kuruldu. Muratpaşa Belediyesi’nin destekleriyle başlayan meclis çalışmasında ilk toplantı ASSİM’de yapıldı. Toplantıya 16 farklı ülkede adına kurulan ve çalışmalarını Antalya’da sürdüren kültür, dayanışma ve dostluk dernekleri temsilcileri katıldı.
Yabancılar Meclisi başkanlığına Alman Kültür ve Kardeşlik Derneği Başkan Yardımcısı Beate Göktekin seçilirken 16 maddeden oluşan ve meclisin çalışma usul ve esaslarını belirleyen yönetmelikte kabul edildi. Kabul edilen yönetmelikle Yabancılar Meclisi’ne Antalya’da ikamet eden tüm yerleşik yabancılarının üye olmasına imkan tanınırken, meclis amacını “Antalya’da iş, aile, eğitim, geçici koruma ve zorunlu göç gibi sebeplerle gelen yabancıların kent hayatına katılım sürecine destek vermek ve karşılaştıkları sorunları değerlendirmek ve çözüm önerileri geliştirmek” olarak tanımladı. Meclis organlarının da belirlendiği ilk toplantıda ayrıca kadın ve çocuk, kültür, sanat ve eğitim, hukuk, halkla ilişkiler ve dezavantajlılar başlıklarında çalışma grupları da oluşturuldu.
Yabancılar Meclisi Başkanı Göktekin, Muratpaşa’da Yabancılar Meclisi kurulması fikrinin Belediye Başkanı Ümit Uysal’a yaz aylarında gerçekleştirdikleri bir ziyaretle ortaya çıktığını anlattı. O ziyarette Yabancılar Meclisi düşüncesini Başkan Uysal’la paylaştıklarını aktaran Göktekin, “Bizim fikrimizi çok beğendi, destek verdi ve bugün ilk toplantımızı gerçekleştirdik” dedi.

Antalya’da Yabancılar Meclisi kuruldu

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