YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Antalya'da yaklaşık 140 bin depremzede misafir ediliyor

Antalya'da yaklaşık 140 bin depremzede misafir ediliyor

20.02.2023 14:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem sonrası bölgelerinden ayrılan afetzedelerin Antalya'ya gelişleri sürüyor.

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, kentteki Polisevi'nde konaklayan depremzedelerle bir araya geldi. Vatandaşlarla sohbet edip taleplerini dinleyen Yazıcı, "geçmiş olsun" dileyerek, bir daha böyle afetlerin yaşanmamasını temenni etti.

Yazıcı, AA muhabirine, Polisevi'nde 200'ün üzerinde misafirin konakladığını söyledi.

Deprem bölgesinden gelişlerde azalmalar olduğunu ifade eden Yazıcı, "72 bin 240 kişi otellerde, 8 bin 200 kişi KYK yurtlarında, 4 bin 250 kişi de misafirhanelerimizde konaklıyor. Antalya'nın kapasitesi hemen hemen doldu, otellerimizin taahhüt ettiği kapasite 58 bindi, şu anda 72 bini aştık. Oteller şartlarını zorladılar, misafirhaneler zaten ilk günlerde dolmuştu." diye konuştu.

Ayrıca otel, misafirhane ve yurtların dışında vatandaşların yanında kalan depremzedelerin de olduğunu dile getiren Yazıcı, bu şekilde kalan da 54 bin 641 kişiyi belirlediklerini, tespit çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Elmalı'dan Kaş'a kadar her ilçede az ya da çok depremzede bulunduğunu belirten Yazıcı, yoğunluğun ise Alanya, Manavgat ve merkezde bulunduğunu kaydetti.

Hem kente gelen hem de deprem bölgesindeki depremzedeler için yardım çalışmalarının da devam ettiğini bildiren Yazıcı, "Şu ana kadar 1800'e yakın konteyner gönderdik, elimizde konteynerler var, ısrarla bölgeye konteyner göndermek için tır arıyoruz, kiralıyoruz, devlet ve sivil toplum olarak işbirliği içindeyiz." bilgisini verdi.

OKULA BAŞLAYAN ÇOCUKLARIN KIYAFET İHTİYACI DA GİDERİLİYOR

Ülke genelinde olduğu gibi Antalya'da da deprem nedeniyle verilen aranın ardından eğitimin bugün başladığını anımsatan Yazıcı, kentte konaklayan depremzede çocukların da unutulmadığını belirtti.

Otel, misafirhane ve KYK yurtlarında kalan 13 bin çocuğun eğitim çağında olduğunu tespit ettiklerini aktaran Yazıcı, "Çocuklarımızın 5 bin 300'ü kayıtlarını yaptırarak okula başladılar. Onların kıyafetlerini de ayarladık. Çocuklarımız eğitimde de herhangi bir sorun yaşamayacaklar. Özel okullar da kontenjanlarını artırdılar." ifadesini kullandı.

Vali Yazıcı, Antalyalıların depremzedelere her türlü desteğini sürdürdüğünü sözlerine ekledi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Antalya’da dağdan gelen kaya paniğiAntalya’da dağdan gelen kaya paniği
Sivas'ta 21 bini aşkın depremzede misafir ediliyorSivas'ta 21 bini aşkın depremzede misafir ediliyor
Bolu'da gönüllüler depremzedeler için kıyafet dikiyorBolu'da gönüllüler depremzedeler için kıyafet dikiyor
Anahtar Kelimeler:
antalya

Antalya Namaz Vakitleri 20 Şubat Pazartesi

İmsak
06:14
Sabah
07:34
Öğle
13:16
İkindi
16:20
Akşam
18:49
Yatsı
20:03
Antalya ECZANELER
Antalya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Bu yöntemlerle doğal gaz faturanızı yarı yarıya azaltabilirsiniz!

Bu yöntemlerle doğal gaz faturanızı yarı yarıya azaltabilirsiniz!

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

Kişisel asistanınız olup yaşam kalitenizi artıracak! İşte 2023'ün en iyi akıllı saatleri

Kişisel asistanınız olup yaşam kalitenizi artıracak! İşte 2023'ün en iyi akıllı saatleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.