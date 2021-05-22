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Antalya'da yangın çıkan evde bir kişi ölü bulundu

22.05.2021 16:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da yangın çıkan evde bir kişi ölü bulundu

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde yangın çıkan evde bir kişinin cesedi bulundu.

Zambak Caddesi'ndeki 5 katlı binanın birinci katından duman çıktığını gören apartman sakinleri, durumu itfaiye, polis ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

Evin kapısını kırarak içeriye giren itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.

Polis ekiplerinin evde yaptığı incelemede, ev sahibi Selçuk Teker'in (61) cesedi bulundu.

Teker'in kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

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