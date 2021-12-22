Antalya'da yangında hasar gören evlerin yerine yenileri yapılıyor

HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Antalya'da geçen yaz çıkan orman yangınlarında hasar gören konutların yerine yenilerinin yapımı sürüyor.

Manavgat ilçesinde 28 Temmuz'da başlayan, bir gün sonra Akseki'de çıkan ve rüzgarın etkisiyle Gündoğmuş, İbradı, Alanya ilçelerine de yayılan yangınlar, 7 kişinin hayatını kaybetmesine, çok sayıda hayvanın telef olmasına, evlerin ve ağaçların küle dönmesine neden oldu.

Yangınlar, özellikle bölge halkında ve doğada derin izler bıraktı.

Yaraların sarılması için ilk günden itibaren başlatılan çalışmalar devam ediyor. Yangında hasar gören konutların yerine yenileri yapılıyor.

- Yer teslimi yapamayan vatandaşlar için Hazine devreye girdi

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, AA muhabirine, Cumhuriyet tarihinin en büyük yangınının yaşandığını, 59 yerleşim yerinin etkilendiğini söyledi.

Zarar gören 1322 konutun yerine yenilerinin yapılması için hummalı çalışma başlatıldığını belirten Yazıcı, "İki türlü konut yapılacak. Hak sahiplerinin konutlarını AFAD yapacak. Hak sahipliği oluşmadığında ise kentsel dönüşüm üzerinden aynı fiyatlara konutları yapacağız. Konutlardan 200'ü yapıldı. Ana problemimiz vatandaşımızın bize konut yapılacak yer teslimini yapmamış olması." diye konuştu.

Büyük bir bölümün yer teslimi yapmadığı için inşaatlarına başlanılamadığına değinen Yazıcı, "Yer teslimi yapamayan vatandaşlarımız için de Hazine yerlerini tespit ettik, bunların büyük oranda TOKİ'ye devrini yaptık. Yüzde 75'i tamamlandı." dedi.

Yazıcı, yer teslimi yapan vatandaşların konutlarının hızlı şekilde yapım aşamasına geçildiğini kaydetti.

Biten ve inşaatı devam eden konutlar olduğunu aktaran Yazıcı, birkaç ay içinde tüm konutların tamamlanıp, sahiplerine teslim edileceğini bildirdi.

Yangının ilk gününden itibaren evi yananlar için misafirhane ayarlandığını ancak kimsenin talep etmediğini dile getiren Yazıcı, vatandaşların genellikle akrabalarının yanına ya da farklı bir yerdeki evlerine gittiğini söyledi.

Gerekli kira ve eşya yardımlarının yapıldığına değinen Yazıcı, kimsenin mağdur edilmediğini vurguladı.

- Ormanlara yakın mahallelerde etrafına bant oluşturulacak

Orman Bölge Müdürlüğünün bu tür afetlerde yangının sıçramaması için yerleşim alanlarının etrafında bir bant oluşturduğuna dikkati çeken Yazıcı, orman ile yerleşim alanları arasında bir mesafe olacağını dile getirdi.

Ağaçlandırma çalışmalarında türlere de dikkat edileceğini ifade eden Yazıcı, iğne yapraklı ağaçlar yerine geniş yapraklı ve mahalle sakinleri için de geçim kaynağı oluşturacak türlerde fidan dikileceğini sözlerine ekledi.

