YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Antalya'da yangının tehdit ettiği bölgede fenalaşan kadına ilk müdahaleyi milletvekili Çokal yaptı

Antalya'da yangının tehdit ettiği bölgede fenalaşan kadına ilk müdahaleyi milletvekili Çokal yaptı

06.08.2021 11:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da yangının tehdit ettiği bölgede fenalaşan kadına ilk müdahaleyi milletvekili Çokal yaptı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yangın bölgesinde baygınlık geçiren kadına ilk müdahaleyi alanda incelemede bulunan AK Parti Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal yaptı.

Yangının Karaöz Mahallesi'ni tehdit ettiği sırada evinde bulunan kadın, aniden fenalaşarak yere yığıldı.

Yakınlarının çevreden yardım istemesi üzerine, ilk müdahaleyi bölgede incelemede bulunan AK Parti Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal yaptı.

Doktor olan Çokal, ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerine bilgi verdi.

Kadın eve gelen 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şaşkına çeviren vaka! Koltuk altından süt akmaya başladıŞaşkına çeviren vaka! Koltuk altından süt akmaya başladı
PARTNERMasterChef jürisi Somer Sivrioğlu, uğruna evliliğini bitirdiği kız arkadaşı ile görüntülendiMasterChef jürisi Somer Sivrioğlu, uğruna evliliğini bitirdiği kız arkadaşı ile görüntülendi
Antalya'da üstün zekalı öğrencilerin katılacağı 4 haftalık yaz kampının açılış toplantısı yapıldıAntalya'da üstün zekalı öğrencilerin katılacağı 4 haftalık yaz kampının açılış toplantısı yapıldı
Anahtar Kelimeler:
antalya yangın Manavgat

Antalya Namaz Vakitleri 6 Ağustos Cuma

İmsak
04:28
Sabah
06:00
Öğle
13:08
İkindi
16:55
Akşam
20:07
Yatsı
21:33

Antalya Nöbetçi Eczaneler 6 Ağustos Cuma

Ananas Eczanesi
Muratpasa
Erüst Eczanesi
Muratpasa
Etiler Eczanesi
Muratpasa
Gökyüzü Eczanesi
Muratpasa
Güllük Eczanesi
Muratpasa
Portakal Çiçeği Eczanesi
Muratpasa
Aylin Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster
Antalya ECZANELER
Antalya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Azerbaycan'dan yarın sabah 1 uçak ve içerisindeki 10 personel ve 40 itfaiye aracıyla da 150 personel karadan ülkemize gelecekler."

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Azerbaycan'dan yarın sabah 1 uçak ve içerisindeki 10 personel ve 40 itfaiye aracıyla da 150 personel karadan ülkemize gelecekler."

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

GÜNCELLEME - Konya'da 7 kişinin silahla öldürülmesiyle ilgili aranan katil zanlısı Mehmet Altun yakalandı

GÜNCELLEME - Konya'da 7 kişinin silahla öldürülmesiyle ilgili aranan katil zanlısı Mehmet Altun yakalandı

Mersin'de kara yolundaki otları tutuşturarak yangın çıkartan zanlı tutuklandı

Mersin'de kara yolundaki otları tutuşturarak yangın çıkartan zanlı tutuklandı

Giresunspor ile Samsunspor hazırlık maçı oynayacak

Giresunspor ile Samsunspor hazırlık maçı oynayacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.