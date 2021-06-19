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Antalya'da yapılan Kovid-19 aşısı 1 milyon 400 bini aştı

19.06.2021 23:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da yapılan Kovid-19 aşısı 1 milyon 400 bini aştı

Antalya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında yapılan aşı sayısı 1 milyon 400 bin 526'ya ulaştı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Antalya'da aşı çalışmalarının hız kesmeden başarılı şekilde sürdüğü, hizmetin vatandaşın ayağına götürüldüğü belirtildi.

İl genelinde yapılan aşı sayısının toplam 1 milyon 400 bin 526'ya ulaştığı bildirilen açıklamada, günlük aşılama sayısının da 60 bini aştığı ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür, Kovid-19'a karşı en güçlü silahın aşılanma olduğunu belirterek, "En kısa sürede beklediğimiz başarıya ulaşacağız. Sağlık Bakanımızın da dediği gibi aşısı henüz yapılmayanların sayısında geri sayım başladı. Aşınızı vakit kaybetmeden yaptırın." değerlendirmesinde bulundu.

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