Antalya'da yaralı bulunan caretta caretta tedavi edildi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde balıkçıların bulduğu yaralı deniz kaplumbağası, tedavi edilerek denize bırakıldı.

Sorgun Mahallesi açıklarında balıkçılar kafası misinaya dolanmış ve yaralanmış halde buldukları ceratta carettayı Deniz Kaplumbağaları Akdeniz Fokları Kum Zambakları Koruma ve Yaşatma Derneği (DEKAFOK) ekiplerine teslim etti.

Dernek üyelerinin, ilçedeki orman yangınlarından zarar gören yaban hayvanları için kurulan Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Sahra Hayvan Hastanesine getirdiği caretta caretta, burada tedavi edildikten sonra denize bırakıldı.

DEKAFOK Başkanı Seher Akyol, önceki gün yine yaralı halde bulunan ve boğazından misina ile çöp poşeti çıkartılan başka bir caretta carettanın öldüğünü belirtti.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz