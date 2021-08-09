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Antalya'da yaralı bulunan caretta caretta tedavi edildi

09.08.2021 18:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da yaralı bulunan caretta caretta tedavi edildi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde balıkçıların bulduğu yaralı deniz kaplumbağası, tedavi edilerek denize bırakıldı.

Sorgun Mahallesi açıklarında balıkçılar kafası misinaya dolanmış ve yaralanmış halde buldukları ceratta carettayı Deniz Kaplumbağaları Akdeniz Fokları Kum Zambakları Koruma ve Yaşatma Derneği (DEKAFOK) ekiplerine teslim etti.

Dernek üyelerinin, ilçedeki orman yangınlarından zarar gören yaban hayvanları için kurulan Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Sahra Hayvan Hastanesine getirdiği caretta caretta, burada tedavi edildikten sonra denize bırakıldı.

DEKAFOK Başkanı Seher Akyol, önceki gün yine yaralı halde bulunan ve boğazından misina ile çöp poşeti çıkartılan başka bir caretta carettanın öldüğünü belirtti.

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