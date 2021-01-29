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Antalya’da yarın için kuvvetli fırtına uyarısı

29.01.2021 17:04 | Son Güncelleme:
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Meteoroloji 4.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü verilerine göre Antalya, yarın öğle saatlerinden itibaren başlayacak olan kuvvetli fırtınanın etkisine girecek.
Yapılan son değerlendirmelere göre, Antalya, 30 Ocak Cumartesi öğle saatlerinde il genelinde güney ve güneybatıdan kuvvetli fırtınanın etkisi altına girecek. Yüksek kesimlerde ise rüzgarın (89-102 km\sa) olarak esmesi bekleniyor.
Fırtınanın oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli olunması gerektiği bildirildi.

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