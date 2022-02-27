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Antalya'da yaşayan Ukraynalılar Rusya'nın saldırısını protesto etti

27.02.2022 15:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eşi Ukrayna'da bulunan Yiğit Eren Toku: - "Evin çevresine roketler düştü. Eşim çok korkuyor. Evin bodrum katına inerek kendisini korumaya çalışıyor"

Antalya'da yaşayan Ukraynalılar, Rusya'nın ülkelerine yönelik saldırısına tepki gösterdi.

Saat Kulesi önünde toplanan protestocular, Türk ve Ukrayna bayrakları ile "Savaşa hayır" yazılı pankartlar taşıdı.

Ukrayna'nın Antalya Konsolosu Emir Rustamov, yaptığı açıklamada, Ukrayna ordusunun son nefesine kadar savaşacağını söyledi.

Rusya'nın Kiev'i işgal edemeyeceğini belirten Rustamov, ordunun tüm gücüyle başkenti koruduğunu, halkın da askerlere destek verdiğini kaydetti.

Rusya'nın dünya barışı için durdurulması gereken bir devlet olduğunu dile getiren Rustamov, Türkiye'nin her türlü destek ve yardımına ihtiyaçlarının olduğunu vurguladı.

Protestocularından uçak mühendisi Yiğit Eren Toku ise eşi İvanna Toku'nun Kiev'de olduğunu söyledi.

Eşiyle sürekli görüştüklerini dile getiren Toku, "Türk konsolosluğu ile de irtibat halindeyim. Bana her gün bilgi veriyorlar, yardımcı oluyorlar. Eşimin Türkiye'ye getirileceğini söylediler. Evimiz Kiev merkeze 14 kilometre mesafede. Savaşın olduğu noktada. Evin çevresine roketler düştü. Eşim çok korkuyor. Evin bodrum katına inerek kendisini korumaya çalışıyor." dedi.

Toku'nun telefonla görüntülü konuştuğu İvanna Toku da sürekli bomba sesi duyduğunu anlattı.

Ülkesini çok sevdiğini ifade eden Toku, savaşın bir an önce bitmesi gerektiğini kaydetti.

Gösteriye katılan ve Rus vatandaşı olduğunu belirten Kiril Checkmarev ise Ukraynalı arkadaşlarına destek verdiğini ve savaşın son bulmasını istediğini dile getirdi.

Grup daha sonra sloganlar atarak Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü.

Ukraynalıların duygusal anlar yaşadığı protestoda ülkenin milli marşı okundu.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna

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