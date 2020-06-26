YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Antalya'da yerleşik Polonya vatandaşları sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak

Antalya'da yerleşik Polonya vatandaşları sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak

ANTALYA HABERLERİ  | 26.06.2020 22:18 | Son Güncelleme

Antalya Valiliği: - "(Polonya'da cumhurbaşkanlığı seçimi) İlimizde bulunan Polonya vatandaşlarının pazar günü uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulmalarına, ilimizden söz konusu temsilciliklerin bulunduğu illere seyahat etmelerinde kolaylık sağlanmasına karar verilmiştir"

Polonya'da 28 Haziran'da düzenlenecek cumhurbaşkanlığı seçimi dolayısıyla Antalya'daki Polonya vatandaşlarının, sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulduğu bildirildi.

Antalya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, cumartesi ve pazar günü Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) halk sağlığı açısından en uygun koşullarda gerçekleştirilmesi amacıyla sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağı hatırlatıldı.

Kentte konaklayan ya da gelecek olan yerli ve yabancı turistlerin hava, kara ve deniz yoluyla ulaşımlarının sağlanacağı belirtilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"28 Haziran'da Polonya Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçiliği ve İstanbul Başkonsolosluğunda Polonya Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı seçimi için oy kullanacak olan, ilimizde bulunan Polonya vatandaşlarının pazar günü uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulmalarına, ilimizden söz konusu temsilciliklerin bulunduğu illere seyahat etmelerinde kolaylık sağlanmasına karar verilmiştir."

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERTakipçilerini cesaretlendirdiTakipçilerini cesaretlendirdi
Elli yaş üstü dört kadından biri şikayetçiElli yaş üstü dört kadından biri şikayetçi

En Çok Okunan Yerel Haberler

Başakşehir bilgievlerinden iki şampiyon çıktı

Başakşehir bilgievlerinden iki şampiyon çıktı

Canik Belediyesi çalışanlarına ‘maaş promosyonu’ müjdesi

Canik Belediyesi çalışanlarına ‘maaş promosyonu’ müjdesi

Vakalar artıyor tedbirlere uyulmuyor

Vakalar artıyor tedbirlere uyulmuyor

Kuşadası’nın sevilen ismi Erol Soysal gözyaşlarıyla toprağa verildi

Kuşadası’nın sevilen ismi Erol Soysal gözyaşlarıyla toprağa verildi

Çukurca Belediyesi köylerden de çöp toplamaya başladı

Çukurca Belediyesi köylerden de çöp toplamaya başladı

Marmaris’te otellerde tatil yapanlara kısıtlama yok

Marmaris’te otellerde tatil yapanlara kısıtlama yok

Antalya Namaz Vakitleri 26 Haziran Cuma

İmsak
03:48
Sabah
05:33
Öğle
13:05
İkindi
16:56
Akşam
20:28
Yatsı
22:05

Antalya Nöbetçi Eczaneler26 Haziran Cuma

Esra Çelik Eczanesi
Muratpasa
Mandalin Eczanesi
Muratpasa
Merkez Eczanesi
Muratpasa
Serter Eczanesi
Muratpasa
Şehir Eczanesi
Muratpasa
Zencefil Eczanesi
Muratpasa
Aktan Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Elli yaş üstü dört kadından biri şikayetçi

Elli yaş üstü dört kadından biri şikayetçi

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Manavgat’ın yemekleri tanıtıldı

Manavgat’ın yemekleri tanıtıldı

Yatak odasındaki kirli külot yuva dağıttı

Yatak odasındaki kirli külot yuva dağıttı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.