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Antalya'da yüksek nem etkili oluyor

AA AA
18.04.2024 15:16
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Yüksek nemin etkili olduğu Antalya'da, seyir teraslarından bakanlar kenti, sahildekiler de dağları görmekte zorlandı.

Meteoroloji 4. Bölge Müdür Yardımcısı Hasan Acar, AA muhabirine, hava sıcaklığının 24 dereceyi bulduğu kentte nem oranının ise yüzde 90'a yaklaştığını söyledi.

Şehrin yüksek kesimlerinden deniz yüzeyine bakıldığında bulut tabakasının göründüğünü belirten Acar, "Nem bulutu tabaka halinde gözüküyor. Antalya için, bölgemiz için çöl tozu aşımı söz konusu değil." dedi.

Acar, nem bulutunun görüş mesafesinde çok fazla olumsuzluğa yol açmadığını belirtti.

Bölgede sağanağın etkili olmasının beklendiğini kaydeden Acar, şöyle devam etti:

"Bugünden itibaren hava parçalı yer yer çok bulutlu devam edecek. Cuma günü hafif olarak başlayacak olan sağanak, gök gürültülü sağanak şeklinde cumartesi günü etkisini arttıracak. Bölge genelinde kuvvetli, sahil kısmında da zaman zaman çok kuvvetli geçeceği tahmin edilmekte. Yağışlarda bir olumsuzluk beklenmemesiyle birlikte vatandaşların meteorolojiden gelen haberleri takip etmesini istiyoruz."

Kepez ilçesindeki seyir terasında mola verenlerden Zeynep Çankaya ise Korkuteli'nden geldiklerinde ve genelde terasta durarak Antalya manzarasını seyrettiklerini söyledi.

Bugün havanın nem bulutuyla kaplı olduğunu belirten Çankaya, "Sisten hiçbir şey görünmüyor. Normal zamanlarda Antalya'yı kuşbakışı seyrederdik ama bugün öyle olmadı. Hava almaya geldik ama nemden dolayı hava sıkıcı." diye konuştu.

Görüş mesafesini etkileyen nem bulutları nedeniyle Konyaaltı Sahili'ndekiler de karşıdaki Beydağları'nı net göremedi.

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Anahtar Kelimeler:
antalya manzara nem

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