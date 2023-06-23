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Antalya'da yüzünü havluyla gizleyen kişi, plaj şemsiyelerini denize attı

23.06.2023 07:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Olay anı, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Antalya'da yüzünü havluyla gizleyen kişi, plaj şemsiyelerini denize attı

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde yüzünü havluyla kapatan kişinin, halk plajındaki şemsiyeleri denize attığı anlar kameraya yansıdı.

Muratpaşa Belediyesinin işlettiği Konserve Koyu Falez Plajı'na gece gelen kişi, yüzünü havluyla kapatarak kameraya karşı bir süre dans etti. Ardından şezlongların yanındaki tüm şemsiyeleri falezlerden denize atan şüpheli, bölgeden ayrıldı.

Olay anı, plajın güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Öte yandan, İlçe Belediye Başkanı Ümit Uysal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, halkın uygun fiyata kullanması için açtıkları plaja çirkin saldırı olduğunu bildirdi.

Tüm şemsiyelerin denize atılarak plaja zarar verildiğini belirten Uysal, saldırıyı kınadığını ifade etti.

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Anahtar Kelimeler:
antalya Muratpaşa

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