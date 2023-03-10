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Antalya'da zirvede kış sporları yapılırken sahilde denize girenler oldu

10.03.2023 15:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya, konuklarına aynı gün kış ve yaz aktivitesini bir arada yapabilme fırsatı veriyor.

Torosların Beydağları kısmında kurulan 500 dağ evi ve kayak tesislerinden oluşan Saklıkent Kayak Merkezi kompleksinde yerli ve yabancı turistlerin hareketliliği sürüyor.

Kent sakinleri ve turistlere aralık ayından nisana kadar kış sporları ve kar keyfi yaşama imkanı sunan tesis, şehir merkezine yaklaşık 45 kilometre uzaklıkta bulunuyor.

Bir saatlik kara yolu seyahati ile ulaşılabilen tesise gidenler, kayak yapıp kar topu oynarken aynı gün içinde Konyaaltı sahiline gelenler de hava sıcaklığının 17, deniz suyu sıcaklığının ise 18 derece olduğu kentte, denize girmeyi tercih etti.

Güzel havada bazı kişiler ise sahilde oturdu, yürüyüş yaptı.

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antalya kar deniz sahil saklıkent kayak merkezi yüzme

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