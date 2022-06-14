Antalya'daki kavgada bıçaklanan kişi öldü

Antalya'nın Serik ilçesinde bıçaklanan kişi hayatını kaybetti.

Gebiz Mahallesi'nde Sinan C. ile Hasan Bulut (32) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Münakaşanın kavgaya dönüşmesiyle vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakla yaralanan Bulut, kaldırıldığı Serik Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Katil zanlısı Sinan C. gözaltına alındı.

Maktulün cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

