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Antalya'daki kazada şarampole devrilen otomobildeki sürücü ve kızı öldü

08.08.2022 01:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'daki kazada şarampole devrilen otomobildeki sürücü ve kızı öldü

Antalya'nın Finike ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu sürücü ve kızı hayatını kaybetti.

Özgür A'nın kullandığı 07 VKV 10 plakalı otomobil, Hasyurt Mahallesi D-400 kara yolunda şarampole devrildi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, sürücünün öldüğünü belirledi.

Kazada ağır yaralanan sürücünün kızı Nejla A ise kaldırıldığı Finike Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

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