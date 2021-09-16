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Antalya'daki silahlı saldırının 5 şüphelisi Eskişehir'de yakalandı

16.09.2021 17:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'daki silahlı saldırının 5 şüphelisi Eskişehir'de yakalandı

Antalya'nın Kaş ilçesinde bir kişinin silahlı saldırıda yaralanmasına ilişkin 5 şüpheli Eskişehir'de gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi ve Kaş İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kalkan Mahallesi'nde İ.B'nin 11 Ağustos'ta silahlı saldırıda yaralanmasının ardından şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Eşkali belirlenen E.T, A.Y, E.S, E.Ç. ve E.D, Eskişehir'de düzenlenen operasyonda yakalandı.

Antalya'ya getirilen ve jandarmadaki işlemleri süren zanlıların, "örgüt kurmak ve yönetmek" ile "öldürmeye teşebbüs" suçlarından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

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