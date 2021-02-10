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Antalya'daki trafik kazasında hayatını kaybeden çiftten geriye hüzünlendiren fotoğraflar kaldı

10.02.2021 13:03 | Son Güncelleme:
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Serik'te 7 ay önce yaptıkları düğünün davetiyesinde "Sonsuzluğa uzanan sevgi dolu birliktelik" yazan Harun Can ve Sevgi Ateş çiftinin, aşklarını 9 Şubat 2012'de sosyal medyadan duyurdukları öğrenildi - Çiftten geriye bebeklerinin ultrason görüntüsüyle çektirdikleri fotoğraflar ve cinsiyetini öğrendikleri gün düzenledikleri etkinlik kaldı

SÜLEYMAN ELÇİN - Antalya'da trafik kazasında hayatını kaybedenler arasında bulunan Harun Can Ateş ile 6 aylık hamile eşi Sevgi'nin, bebeklerinin ultrason görüntüsüyle çektirdikleri fotoğraflar duygulandırdı.

AA muhabirinin, Ateş çiftinin yakınlarından edindiği bilgiye göre, Harun Can (23) ve Sevgi Ateş (23) çocukluk yıllarından bu yana birbirlerini seviyordu. Birbirlerine olan sevgileriyle örnek gösterilen çift, 7 ay önce yaptıkları düğünlerinin davetiyesine "Sonsuzluğa uzanan sevgi dolu birliktelik" yazdırdı.

Aşklarının 9 Şubat 2012'de başladığını sosyal medya hesaplarından duyuran Harun Can ve Sevgi Ateş, yine bir 9 Şubat günü geçirdikleri kazada hayatlarını kaybetti. Çiftten geriye bebeklerinin ultrason görüntüsüyle çektirdikleri fotoğraflar ve cinsiyetini öğrendikleri gün düzenledikleri etkinliğin görüntüsü kaldı.

- 14 yıl sonra anne olmuş

Aynı kazada hayatını kaybeden Şükriye Ateş'in ise evlendikten 14 yıl sonra oğlu Harun Can'ı dünyaya getirdiği öğrenildi.

Küçük yaşta annesini kaybeden ve Belek Turizm Merkezi'ndeki bir kreşte öğretmenlik yapan Sevgi Ateş'in, aynı kazada ölen kardeşleri Gülsüm Em ve Sevda Em'e hem ablalık hem de annelik yaptığı belirtildi.

Kazanın ardından çiftin yakınlarından biri sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu acının tarifi yok. 14 yıl sonra evlat sahibi olan yengem. Seneler sonra sevdiği kıza kavuşan oğlumuz. Küçük yaşta annesiz kalıp kardeşlerine hem anne hem de abla olan güzel gelinimiz ve kardeşleri ve tabii dünyaya gelmek için gün sayan bir bebek. Koca bir aile yok oldu. Allah onları ölümde de ayırmadı." ifadelerine yer verdi.

Mehmet Ali Em'in kullandığı 07 AOF 750 plakalı otomobil, Serik ilçesi Belkıs Mahallesi'nde Harun Can Ateş yönetimindeki 07 ANJ 366 plakalı otomobille dün çarpışmış, kazada sürücü Em, diğer otomobilde bulunan Harun Can, Sevgi ve Şükriye Ateş ile Gülsüm Em ve Sevda Em hayatını kaybetmişti. İki otomobildekilerin de akraba olduğu belirtilmişti.

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