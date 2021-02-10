Antalya'daki trafik kazasında hayatını kaybeden çiftten geriye hüzünlendiren fotoğraflar kaldı

Küçük yaşta annesini kaybeden ve Belek Turizm Merkezi'ndeki bir kreşte öğretmenlik yapan Sevgi Ateş'in, aynı kazada ölen kardeşleri Gülsüm Em ve Sevda Em'e hem ablalık hem de annelik yaptığı belirtildi.

Aşklarının 9 Şubat 2012'de başladığını sosyal medya hesaplarından duyuran Harun Can ve Sevgi Ateş, yine bir 9 Şubat günü geçirdikleri kazada hayatlarını kaybetti. Çiftten geriye bebeklerinin ultrason görüntüsüyle çektirdikleri fotoğraflar ve cinsiyetini öğrendikleri gün düzenledikleri etkinliğin görüntüsü kaldı.

AA muhabirinin, Ateş çiftinin yakınlarından edindiği bilgiye göre, Harun Can (23) ve Sevgi Ateş (23) çocukluk yıllarından bu yana birbirlerini seviyordu. Birbirlerine olan sevgileriyle örnek gösterilen çift, 7 ay önce yaptıkları düğünlerinin davetiyesine "Sonsuzluğa uzanan sevgi dolu birliktelik" yazdırdı.

Kazanın ardından çiftin yakınlarından biri sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu acının tarifi yok. 14 yıl sonra evlat sahibi olan yengem. Seneler sonra sevdiği kıza kavuşan oğlumuz. Küçük yaşta annesiz kalıp kardeşlerine hem anne hem de abla olan güzel gelinimiz ve kardeşleri ve tabii dünyaya gelmek için gün sayan bir bebek. Koca bir aile yok oldu. Allah onları ölümde de ayırmadı." ifadelerine yer verdi.

Mehmet Ali Em'in kullandığı 07 AOF 750 plakalı otomobil, Serik ilçesi Belkıs Mahallesi'nde Harun Can Ateş yönetimindeki 07 ANJ 366 plakalı otomobille dün çarpışmış, kazada sürücü Em, diğer otomobilde bulunan Harun Can, Sevgi ve Şükriye Ateş ile Gülsüm Em ve Sevda Em hayatını kaybetmişti. İki otomobildekilerin de akraba olduğu belirtilmişti.

