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Antalyalı çiftçiler buğday hasadına başladı

24.05.2021 18:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Üretici Mehmet Durmaz: - "Geçen yıl buğday taban fiyatı 1 lira 65 kuruş iken bu yıl 2 lira 40 kuruş olarak açıklandı. Fiyatlardan memnunuz"

Antalya'da çiftçiler, buğday hasadına başladı.

Serik ilçesinde tarım işçilerinin de terk döktüğü hasatta, biçerdöverlerle hummalı çalışma yürütülüyor. Buğday taneleri, sap ve başaklarından teknolojik araçlar yardımıyla özenle ayrıştırılıyor.

Hasat sonrası tarlalarda kalan kısımlar ise balyalanıp, hayvancılıkta kaba yem olarak değerlendiriliyor.

Serik Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Çömezoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu yıl hasadın geçen yıla göre bir hafta erken başladığını söyledi.

İlçede 118 bin 500 dekar alana buğday ekimi gerçekleştirildiğini aktaran Çömezoğlu, "Bu yılki hasatlarda 52 bin 250 ton buğday bekliyoruz. Serik'te 2 bin 400 dekar arpa ve bin 80 dekar yulafın da hasadı yapılacak." dedi.

- Üretici taban fiyatlarından memnun

Tekke Mahallesi Muhtarı Mustafa Şimşek de buğday alım fiyatlarından memnun olduklarını ifade etti.

Buğday üreticisi Mehmet Durmaz ise buğdayın dönümünden 500-600 kilo verim beklediklerini söyledi.

Verimin iyi olduğunu belirten Durmaz, "Geçen yıl buğday taban fiyatı 1 lira 65 kuruş iken bu yıl 2 lira 40 kuruş olarak açıklandı. Fiyatlardan memnunuz." diye konuştu.

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