Antalyalı çiftçiler buğday hasadına başladı

Antalya'da çiftçiler, buğday hasadına başladı.
Serik ilçesinde tarım işçilerinin de terk döktüğü hasatta, biçerdöverlerle hummalı çalışma yürütülüyor. Buğday taneleri, sap ve başaklarından teknolojik araçlar yardımıyla özenle ayrıştırılıyor.
Hasat sonrası tarlalarda kalan kısımlar ise balyalanıp, hayvancılıkta kaba yem olarak değerlendiriliyor.
Serik Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Çömezoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu yıl hasadın geçen yıla göre bir hafta erken başladığını söyledi.
İlçede 118 bin 500 dekar alana buğday ekimi gerçekleştirildiğini aktaran Çömezoğlu, "Bu yılki hasatlarda 52 bin 250 ton buğday bekliyoruz. Serik'te 2 bin 400 dekar arpa ve bin 80 dekar yulafın da hasadı yapılacak." dedi.
- Üretici taban fiyatlarından memnun
Tekke Mahallesi Muhtarı Mustafa Şimşek de buğday alım fiyatlarından memnun olduklarını ifade etti.
Buğday üreticisi Mehmet Durmaz ise buğdayın dönümünden 500-600 kilo verim beklediklerini söyledi.
Verimin iyi olduğunu belirten Durmaz, "Geçen yıl buğday taban fiyatı 1 lira 65 kuruş iken bu yıl 2 lira 40 kuruş olarak açıklandı. Fiyatlardan memnunuz." diye konuştu.
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz